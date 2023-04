Ludmilla abre vendas para turnê ‘Numanice’ e ingressos em São Paulo esgotam em 33 minutos

As vendas para a nova turnê do Numanice abriram nesta quinta-feira, 27. Porém, os ingressos para o show de Ludmilla em São Paulo esgotaram em 33 minutos.

A turnê da cantora começa no dia 3 de junho, no CE Tietê - Centro Esportivo Tietê, na capital paulista. Depois, no dia 11, a artista se apresenta em Porto Alegre, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho.

Já no dia 22, Ludmilla vai cantar em Salvador, no Wet Eventos. O show, que começa as 14h, ainda tem ingressos disponíveis para Porto Alegre e Salvador.

Os ingressos reúnem opções como Front Stage, que fica na frente do palco, e a área open bar, o terceiro lote das categorias chegou ao valor de R$ 330 e R$ 465.

Em novembro, a artista recebeu mais de 30 mil fãs na Sapucaí, no Numanice que contou com a participação de Alcione, Belo, Fundo de Quintal, Péricles, Cabelinho e Delacruz.

No mesmo mês, a cantora revelou que irá lançar o Navio Numanice em breve. Ludmilla disse que o festival em alto-mar terá três dias de duração, com pagode e funk, mas ainda não tem data definida.