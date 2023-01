Ludmilla anuncia lançamento de faixas em dose dupla para o início de fevereiro

Na tarde desta terça-feira, 17, a cantora Ludmilla anunciou que pretende dedicar um dia a um lançamento em dose dupla. No perfil dela no Twitter, a artista contou que vai disponibilizar Sou Má, parceria com as rappers Tasha e Tracie, e a nova música Nasci Para Vencer no dia 2 de fevereiro.

Ainda não há informações sobre um suposto novo álbum. Em uma live feita com fãs no Instagram no ano passado, a cantora revelou que quer fazer um próximo disco com “músicas que a gente não costuma ouvir em português”. “Eu vou falar de vida. Vou falar de amizades, de amores, de sexo”, contou.

Leia também Ludmilla confirma sua presença no Palco Mundo do Rock in Rio 2024 e no festival The Town

Ludmilla vai lançar duas novas faixas no início de fevereiro. Foto: Bruno di Torino/Spotify

A artista já “prepara o terreno” para uma série de novas conquistas após ter ganhado visibilidade internacional em 2022. Ludmilla venceu a categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode do Grammy Latino com Numanice #2.

Ela também lançou uma parceria internacional, Tic Tac, com o rapper Sean Paul e chegou a se apresentar na Copa do Mundo do Catar com Jason Derulo e Lil Baby.

Nos próximos dois anos, a cantora está oficialmente confirmada em dois grandes festivais. Pela primeira vez, ela irá se apresentar no Palco Mundo do Rock in Rio em 2024. Ludmilla também é uma das atrações da primeira edição do The Town, em São Paulo, em setembro deste ano.

02/02 x 2 = “Sou Má” feat. Tasha e Tracie + “Nasci Pra Vencer” — LUDMILLA (@Ludmilla) January 17, 2023

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais