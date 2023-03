Ludmilla anuncia show gratuito em São Paulo nesta quinta; saiba detalhes

A cantora Ludmilla anunciou que fará um show gratuito na Avenida Paulista, em São Paulo, na noite desta quinta-feira, 23.

A apresentação ocorrerá a partir das 19h, próxima ao Shopping Cidade São Paulo, na altura do número 1230. Uma estrutura já está sendo montada no local.

O show será feito em parceria com a Budweiser e vai apresentar as músicas do novo disco da artista, intitulado Vilã. O projeto chega às plataformas digitais à meia-noite desta sexta-feira, 24.

O anúncio foi feito pela cantora por meio do Twitter. “Vejo vocês lá”, escreveu ela.

A informação também foi compartilhada pela empresa, que ainda adicionou: “Dica: desce na estação Trianon-Masp [do metrô]”. Vale pontuar que, até o momento da publicação, a linha 2 (Verde), que passa pela Av. Paulista, continua afetada pela greve dos metroviários que teve início nesta quinta.

A divulgação do disco Vilã está sendo preparada por Ludmilla desde o lançamento da faixa Sou Má, em parceria com as irmãs Tasha e Tracie, no início de fevereiro.

No último dia 15 de março, a capa e tracklist completa do álbum foram divulgadas pela artista nas redes sociais. Confira:





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais