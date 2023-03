Ludmilla comenta decisão de processo por injúria racial contra Marcão do Povo e diz que irá recorrer

A cantora Ludmilla comentou sobre a decisão do juiz responsável pelo caso de injúria racial que a artista move desde 2017 contra Marcão do Povo, apresentador do programa Primeiro Impacto, no SBT. Em nota enviada ao Estadão nesta terça-feira, 28, ela informou que pretende recorrer após o jornalista ser inocentado.

“Ontem foi mais um dia difícil na vida de quem luta contra o preconceito”, escreveu Ludmilla. “Entendam de uma vez por todas: mesmo quando eu estou na cadeira de vítima dão um jeito de me sentar na de vilã”, completou.

Ludmilla disse que irá recorrer em processo contra Marcão do Povo. Foto: John Locher/Invision/AP e Instagram/@marcaodopovooficial/Reprodução

A informação de que Marcão havia sido inocentado no processo foi compartilhada através de um vídeo feito pelo advogado de defesa, Rannieri Lopes, nas redes sociais do jornalista.

Segundo o advogado, o juiz responsável pelo caso entendeu que Marcão não teve a intenção de ofender a artista e teria feito apenas um comentário jornalístico. De acordo com Rannieri, o apresentador foi absolvido do crime e pode pedir reparação por danos morais e materiais.

Leia a declaração completa da cantora:

“Ontem foi mais um dia difícil na vida de quem luta contra o preconceito. Surpreendentemente, mesmo após a utilização dos termos ‘pobre e macaca’ contra mim, o juiz da 3ª Vara Criminal de Brasília entendeu que não houve, por parte do apresentador Marcão do Povo, a intenção de ofender. Pois eu digo: ofendeu sim e meus advogados estão preparando o recurso cabível.

Como pode? Eu, quieta, na minha, do nada vem um racista me atacando em rede nacional. Não podemos descansar até que seja feita justiça. Não conheço este senhor e nunca troquei uma palavra com ele para receber qualquer insulto. Entendam de uma vez por todas: mesmo quando eu estou na cadeira de vítima, dão um jeito de me sentar na de vilã.”





Entenda o caso

Em 2017, enquanto ainda era apresentador do programa Balanço Geral DF, na Record TV, Marcão do Povo usou os termos “pobre macaca” para se referir a Ludmilla. Na ocasião, ele comentava uma reportagem do quadro A Hora da Venenosa.

O jornalista falava sobre uma notícia de que a cantora, supostamente, teria fingido estar gripada para não se aproximar de fãs. “É uma coisa que não dá para entender. Era pobre e macaca. Mas pobre, pobre mesmo”, declarou.

Após a fala, a Record TV optou por demitir o apresentador. “A emissora repudia qualquer ato dessa natureza e afirma que este tipo de conduta não está na linha editorial de nosso Jornalismo”, afirmou a empresa. Pouco tempo depois, Marcão foi contratado pelo SBT.

No vídeo publicado no perfil do apresentador, o advogado alegou que o jornalista havia usado apenas “termos regionais” ao fazer a declaração.

