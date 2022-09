Ludmilla comenta indicação de ‘Numanice #2′ ao Grammy Latino: ‘Quase ninguém colocou fé’

A lista dos indicados ao Grammy Latino foi divulgada nesta terça-feira, 20. Entre os brasileiros que concorrem ao prêmio, Ludmilla está na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode, com Numanice #2. A notícia foi comemorada pela artista no Twitter.

“Acordei com a notícia de que estamos indicados ao Grammy Latino com um projeto que saiu da minha cabeça, que quase ninguém colocou fé, mas que eu acreditei e fui até o fim pra entregar pra vocês. É o Numanice #2 na maior premiação de música do mundo. Obrigada meu Deus”, comemorou Ludmilla.

Apresentação de Ludmilla no palco Sunset do Rock in Rio 2022 Foto: Pedro Kirilos

Numanice #2 conta com 17 faixas, incluindo participações especiais de Marília Mendonça, Péricles, Prateado, Delacruz, Tá Na Mente e Gabby Moura. O projeto ao vivo é resultado do registro de um show realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, em julho deste ano.

“O Numanice se tornou um projeto enorme sem a menor pretensão. Claro que imaginava que as pessoas iam gostar, mas jamais imaginei que ia lançar tanto conteúdo dele em tão pouco tempo e que ia estabelecer novos recordes no segmento. Sou muito feliz por isso e muito grata a toda comunidade pagodeira, que sempre foi muito generosa e receptiva comigo”, destacou Ludmilla.