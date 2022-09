Ludmilla divulga nova música sob o alter ego de ‘DJ Ludbrisa’

A cantora Ludmilla divulgou na madrugada desse domingo, 18, uma nova música em parceria com o DJ Will22. Tropa da Lud é uma composição executada pelo seu alter ego, a DJ Ludbrisa.

Não é a primeira vez que o single é apresentado ao público. Em seu show no Rock in Rio, considerado o melhor show do festival pela crítica, não somente pela performance icônica da cantora, mas também por fazer um protesto antirracista, a música foi executada agitando o público no Palco Sunset.

Tropa da Lud tem as batidas do funk e foi lançada em todas as plataformas digitais. A parceria da artista com o DJ Will22 não vem de agora. Os dois trabalharam juntos em outras composições como Socadona e Foi Comigo.

Além do lançamento do novo hit, Ludmilla é uma das atrações confirmadas da Micareta Salvador. O evento acontecerá no período de 4 a 6 de novembro, no Wet N’ Wild, na capital baiana. Os ingressos estão já estão à venda.