Ludmilla é confirmada no Billboard Latin Women in Music e fará 1º perfomance de ‘No Se Ve’

Ludmilla irá se apresentar na primeira edição de Mulheres Latinas na Música. A informação foi confirmada na manhã desta quinta-feira, 4, pela Billboard.

A brasileira irá cantar, pela primeira vez, seu mais novo lançamento internacional no evento que acontece neste domingo, 7. No Se Ve chegou nas plataformas digitais nesta quarta-feira, 3.

O feat com a artista argentina Emilia Mernes também ganhou um clipe com formato inédito, de reels, e foi divulgado no Instagram das cantoras.

Já o videoclipe no canal de Emilia, no Youtube, será lançado nesta sexta-feira, 5. O evento deste domingo homenageará as cantoras latinas que se destacam na música e terá nomes como Giselle Blondet, Chiky Bombom, Jessica Carrillo.