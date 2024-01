Ludmilla fala sobre encontro com Beyoncé em Salvador durante participação em podcast: ‘ela brilha’

“Era um dos meus maiores sonhos, conhecer Beyoncé”, disse Ludmilla em entrevista ao PodPah nesta quarta-feira, 17. A cantora contou no programa como foi seu encontro com a ídola. “Eu comecei a cantar música pop e funk por causa da Beyoncé. Eu me tornei uma das maiores cantoras do meu país por causa dela”, continuou.

Ludmilla e Beyoncé durante o evento 'Renaissance: A Film By Beyoncé' em Salvador. Foto: Reprodução/Instagram/@ludmilla

PUBLICIDADE No início da sua carreira, Ludmilla usava MC Beyoncé como nome artístico e encontrou a diva pop no evento do filme Renaissance: A Film By Beyoncé, em Salvador, em dezembro do ano passado. Em uma conversa com Igão e Mítico, a cantora contou como conseguiu conversar com a cantora de Crazy in Love. Segundo Ludmilla, a aproximação com Beyoncé aconteceu por conta de Ivy McGregor, que trabalha com a cantora americana, e que conheceu a brasileira quando ela foi assistir ao show da “Renaissance World Tour”, em Londres.

Ludmilla disse que quando Ivy chegou ao Brasil, no ano passado, foi recebida por ela, foi até sua casa, onde comeu uma feijoada e chegou a ir ao show de Ivete Sangalo, no Maracanã. Logo depois, Ivy foi para Salvador.

Ainda de acordo com a cantora, ela foi convidada para o lançamento do filme em Salvador e, mesmo tendo feito um show antes, conseguiu chegar na cidade. “Estacionei o meu jato ao lado do dela. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei isso”, disse na entrevista.

Antes do encontro, Ludmilla contou que estava em uma salinha. “Eu estava muito nervosa. Quando cheguei na porta para entrar, eu comecei a chorar. A Bruna disse: ‘calma, respira, ou você não vai conseguir falar com ela’. Fui, parei de chorar, respirei, sequei minhas lágrimas e entrei. Ela estava com um vestido prata, e ela reluz. Ela brilha. Um sorrisão lindo, maravilhoso”, afirmou.

Então, Ludmilla falou que ela e a cantora conversaram. “Ela disse: ‘Você é linda. Finalmente!’ Ela ‘meteu’ um finalmente! Eu cheguei perto dela, a gente se abraçou, e eu falei: não, mas como assim finalmente? E ela disse: ‘eu te conheço, eu já vi um show seu, não foi pessoalmente, mas já vi o seu show’. Eu contei para ela da MC Beyoncé e ela disse: ‘eu sei’. A gente ficou muito tempo com ela. A gente ficou conversando. Contei tudo o que queria pra ela”, lembrou.