Ludmilla fará participação especial em ‘Velozes e Furiosos 10′: ‘Estrela de Hollywood’

A cantora Ludmilla revelou que fará uma participação especial no filme Velozes e Furiosos 10, que chega aos cinemas brasileiros no dia 18 de maio de 2023.

Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira, 24, ela mostrou que aparecerá em uma cena que se passa no Brasil, dando início a uma das corridas de carros do longa.

“Para tudo, que agora eu sou uma estrela de Hollywood”, brincou a artista. “Quando eu cheguei no set de gravação, que eu vi que era tudo de verdade, que não era sonho, foi incrível”, disse.

“Eu dou largada na corrida e ‘roaw’. Aqueles carros passando por mim e aquela loucura toda. Meu Deus, muito bom. Eu estou apaixonada por todo o elenco, toda a equipe. Eu saí mais fã do que já era”, completou.

No vídeo, Ludmilla aparece cumprimento e interagindo com alguns membros da equipe do filme, incluindo o protagonista Vin Diesel, que interpreta Dominic Toretto na franquia.

A Vilã agora é atriz de Hollywood! O resultado vcs conferem em #VelozesEFuriozos10, a partir de 18 de maio em todos os cinemas. @thefastsaga pic.twitter.com/J0WYDEeWLa — LUDMILLA (@Ludmilla) April 24, 2023

Além da participação, Ludmilla ainda terá uma música na trilha sonora do longa. Até o momento, o nome ou data de lançamento da faixa ainda não foram revelados.

A notícia da ponta da cantora no filme foi divulgada justamente no dia em que ela faz aniversário. A artista completa 28 anos nesta segunda-feira, 24 de abril.

Confira o trailer: