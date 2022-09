Ludmilla lança música em parceria com Sean Paul

Considerada a apresentação de milhões do Rock in Rio, a cantora Ludmilla lançou nesta sexta, 30, um hit em parceria com o cantor jamaicano Sean Paul. TicTac, abre as portas para a artista no melhor estilo da música Pop. A faixa, chega às plataformas de áudio à meia noite, e é a primeira do álbum que em breve será lançado, segundo sua assessoria.

A nova produção conta com um ritmo de influências do funk, afrobeat e reggaeton. Gravado na Jamaica, com a participação de Sean Paul, a obra remete à continuação de Rainha da Favela, single lançado por Ludmilla em novembro de 2020.

No final do clipe, Ludmilla embarca em um avião, em TicTac, a cantora chega em solo caribenho de jatinho, fazendo uma menção à música anterior e continuando a história.

“Estava muito ansiosa para mostrar essa música para vocês e para dançarmos juntos. Além disso, esta nova fase estava prometida há tempos: uma nova era pop, mas muito diferente de todas que já apresentei, desta vez com mais propriedade, maturidade e segurança. Todo o processo desta nova fase está sendo prazeroso demais, desde o planejamento, passando pela musicalidade mais autoral até chegar num visual diferente. E tudo isso, sempre pensando, claro, em entregar o máximo para o público”, revela Ludmilla.