Ludmilla revela elogio de Roberto Medina e comemora: ‘Em choque. Todo esforço valeu a pena!’

Ludmilla usou o Twitter no início da noite desta quinta-feira, 15, para contar aos seus fãs e seguidores que recebeu uma declaração que a deixou mega empolgada. Segundo a cantora, o publicitário e empresário Roberto Medina , idealizador do Rock In Rio , afirmou que o show da carioca, realizado no último domingo, 11, no Palco Sunset, foi um dos melhores do festival.

“Estou em choque. Acabei de receber uma ligação do Roberto Medina, criador do Rock In Rio, dizendo que o meu show foi um dos melhores que o Rock in Rio já teve. Todo o esforço valeu a pena!”, escreveu a artista, que colocou um emoji emocionado no final do texto.

Até o momento, a postagem da ‘rainha da favela’ tinha alcançado mais de 50 mil curtidas e muitos comentários em apoio à cantora. “Parabéns Lud, realmente foi histórico, que organização! Chame cada vez mais mulheres pretas, funkeiras, travestis...”, escreveu uma seguidora.

“Você merece demais e muito mais. Foi o melhor show do festival. Você realmente fez do Sunset seu Mundo. Orgulho me define”, comentou outra. “Foi incrível acompanhar daqui você tomando a proporção de todo o seu tamanho, minha perfeita. Que venha o Mundo (Palco). Sei que você está pronta para nos orgulhar cada vez mais”, declarou mais uma fã.

Polêmicas envolvendo Ludmilla no Rock In Rio

O show da Ludmilla deu o que falar. Primeiro, porque muita gente questionou o motivo dela ter se apresentado no Palco Sunset e não no palco Mundo, o maior e principal do Rock In Rio. Os fãs da carioca não se conformaram, mas a própria artista mostrou que não se importou e fez uma mega apresentação, levando o público ao delírio. Para fazer uma das apresentações mais importantes da carreira, ela revelou ter colocado R$ 2 milhões no projeto.

Em 2019, Ludmilla se apresentou, mas neste ano ela realizou dois feitos: ter um show completo e ser a primeira brasileira como atração principal do Palco Sunset.

A outra polêmica foi envolvendo Anitta. Na última segunda-feira, 12, a cantora usou o Twitter para criticar a organização do Rock In Rio e afirmar que o festival não valoriza artistas brasileiros. A cantora chegou a falar que “não pisa no festival nunca mais” .

Tudo começou quando ela fez uma publicação se referindo ao final do evento, no domingo, 11 : “Também me situaram que hoje é segunda. Então agora que já acabou de fato e não tem mais outra semana. Para não deixar ninguém de fora. Vim mandar o meu de nada”, escreveu.

Em seguida, fãs começaram a especular que o tuíte da carioca poderia ser uma indireta sobre o show de Ludmilla, com quem ela não tem uma boa relação. Depois, Anitta esclareceu que fez a publicação para dizer que foi graças a ela que artistas do funk puderam estar presentes no festival.

“Só eu e minha equipe sabemos o que passamos numa guerra silenciosa com gente bem grande para conseguir o devido respeito ao funk. Não tem nada a ver com uma pessoa em específico. Hoje peguei o celular e vi quanto funk rolou nesse festival e fiquei feliz que toda aquela briga extremamente exaustiva não foi à toa”, disse.

Sem citar nomes, Anitta ainda criticou o fato de shows de artistas como Ludmilla terem sido colocados no Palco Sunset e não no Mundo. De acordo com ela, o funk só esteve presente “porque foi obrigado a ser engolido pelo festival”. Artistas como L7nnon, Hariel, Mc Carol, PK, Mc Don Juan e Lexa representaram o gênero no festival. Além disso, este foi o ano em que a organização criou o Espaço Favela, voltado para o funk e o trap.