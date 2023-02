Ludmilla se junta com Tasha & Tracie em assalto a banco no clipe de ‘Sou Má'; veja

Ludmilla trouxe novidades em dose dupla na noite desta terça-feira, 7. A cantora lançou o clipe de Sou Má e Nasci Pra Vencer, suas duas músicas novas.

A primeira faixa é uma parceria com as gêmeas Tasha e Tracie. No clipe, as três participam de um assalta a um banco enquanto rimam ao som de trap.

Já a segunda canção é sobre ascensão social de pessoas que cresceram em situações de vulnerabilidade. No vídeo, Ludmilla fala sobre suas origens.

“Quando vejo todo esse movimento que o Trap está fazendo, percebo semelhanças com o Funk, que sempre contagiou muito o público, enfrentou desafios e resistência, mas sempre com talento e união. O Trap já está ganhando o mundo e Nasci Pra Vencer também é sobre essa luta. As histórias se entrelaçam, então não tinha como ser diferente”, afirma a cantora.

O anúncio dos lançamentos foi feito em janeiro. Ainda não há informações sobre um suposto novo álbum. Em uma live feita com fãs no Instagram no ano passado, a cantora revelou que quer fazer um próximo disco com “músicas que a gente não costuma ouvir em português”.