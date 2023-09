Ludmilla se manifesta após suposta curtida em crítica a Anitta: ‘Desfiz a palhaçada’

Não é de agora que as cantoras Ludmilla e Anitta não se entendem (leia mais abaixo). Para colocar mais lenha nessa fogueira, uma suposta curtida de Ludmilla em uma crítica à carreira internacional de Anitta viralizou nas redes sociais e a reacendeu a rivalidade entre as duas.

Anitta feliz com o prêmio que ganhou no VMA 2023 Foto: Andrew Kelly/Reuters

Tudo começou quando uma usuária do Instagram postou um texto comentando a vitória de Anitta no VMA 2023, premiação da MTV Americana, no qual ela recebeu o prêmio de melhor clipe latino por Funk Rave. A cantora desbancou nomes internacionais como Shakira e Rosalía.

Para a usuária que escreveu o comentário, Anitta tem uma fórmula para se dar bem nessas premiações. “Ela claramente é muito conectada lá fora e aí todo evento performa uma música que ninguém conhece, ganhou um prêmio de votação popular e se mantém o mito de carreira internacional”, escreveu.

A curtida do perfil oficial de Ludmilla apareceu entre as pessoas que gostaram do texto. O print, então, viralizou no Twitter por meio do perfil @subcelebrities, o que fez com que a cantora se manifestasse.

“Gente tô em angra “dias de descanso” se reparar nem postando nada eu to, pq não tô on-line, recebi uma ligação e na mesma hora desfiz a palhaçada mas na hora não foi ninguém né, ok”, escreveu a Ludmilla, dando a entender que alguém da sua equipe, com acesso ao seu perfil, teria sido o autor da curtida.

Post em que Ludmilla se defende da acusação de ter curtido texto que criticava Anitta Foto: Reprodução/ Twitter @ludmilla

Até o momento, Anitta não se manifestou sobre o ocorrido.

Ludmilla e Anitta eram amigas, mas...

Anitta e Ludmilla dividem o palco do 'Caldeirão', quando eram amigas Foto: João Miguel Junior/Globo

As cantoras Ludmilla e Anitta eram amigas e, em 2019, chegaram a gravar uma canção juntas, Onda Diferente, ao lado do rapper americano Snoop Dogg. A música fez sucesso, mas as duas brigaram pelos créditos de produção da faixa.

Anitta foi creditada, mas Ludmilla ficou de fora. A briga foi parar nas redes sociais e, de lá para cá, as duas não se entenderam mais, o que faz com que público e imprensa fiquem sempre de olho quando uma se refere à outra.