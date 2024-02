Luigi Baricelli relata que sofria síndrome do pânico durante ‘Vídeo Show’: ‘Ninguém sabia’

No bate-papo, o artista refletiu sobre a glamurização do trabalho na televisão. Segundo ele, a rotina criativa era “viciante”, mas trouxe danos a sua saúde mental.

“Eu fazia o Video Show com síndrome do pânico, ninguém sabia. E eu conseguia fazer ao vivo. Como a gente consegue entrar e falar? Sabe o que eu sentia? Quando a gente entra no palco, a mágica acontece. É como se fosse uma evocação. Eu ficava muito bem e quando terminava a bateria acabava. A gente acaba ficando em uma bolha e você sobrevive dela”, detalhou.