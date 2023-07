Luísa Sonza assume relacionamento com Chico Moedas; conheça influenciador amigo de Casimiro

Luísa Sonza completou 25 anos nesta terça-feira, 18, e, nas redes sociais, ela assumiu relacionamento com Chico Moedas. O influenciador compartilhou uma homenagem para cantora, que repostou a publicação em seu perfil no Instagram.

No Instagram, o rapaz escreveu: “Hoje é o dia dela, que chegou com a força de um meteoro na minha vida, separando o antes e o depois, mostrando que viver sem se entregar é um dos maiores desperdícios que podemos cometer”.

“Dois universos diferentes que se encontraram e buscam trocar aprendizados, admiração e respeito. Estar perto de você é como uma bênção que eu nem sabia que precisava, mas que agradeço todos os dias de ter chegado até mim”, disse

Chico comentou que a cantora chegou para dar cor, movimento e vida e declarou: “(...)Te quero todos os dias e te desejo para sempre. Te amo e volta logo que eu tô passando mal de saudade”. Luísa comentou a publicação:

“(...) Me apaixonei pela sua alma, ela que me encanta. Você é calmaria na minha vida maluca e momento de paz e beleza num dia difícil. Obrigada por se importar comigo (...) Obrigada por você ser você. Te amo muito e me assusta o tanto que te quero. Obrigada, você não sabe o quanto te procurei”.

Quem é Chico Moedas?

Chico Veiga é do Rio de Janeiro, tem 27 anos, e começou a se tornar conhecido na internet após participar de lives no canal de Casimiro Miguel, seu amigo. O apelido “Moedas” vem de “coin”, derivado do hábito do rapaz de investir em bitcoin.

O influenciador chegou a participar da cobertura da Copa do Mundo de 2022, mas está presente, principalmente, em vídeos analisando casa luxuosas no canal de Casimiro. Luísa conheceu Chico através de uma entrevista que ele deu no podcast Match o Papo.

Há dois meses, a conversa com a apresentadora Valentina Bandeira viralizou no Tiktok e rendeu um comentário da cantora perguntando: “Gente, quem é?”.

Boatos de que a artista estaria vivendo um affair com o influenciador começaram a surgir na semana passada, quando ela comentou em uma foto dele: “Única e exclusivamente meu”. Na época, Chico respondeu “Você disse que era no segredo” e ela rebateu: “Eu gosto de surpreender”.