Luísa Sonza não se arrepende de expor traição no ‘Mais Você’: ‘Se eu puder voltar, volto e falo’

Luísa Sonza não se arrepende de ter exposto a traição de Chico Moedas, seu ex-namorado, durante o programa Mais Você, da Rede Globo.

Luísa Sonza disse que não se arrepende de ter exposto a traição de Chico Moedas Foto: DENISE ANDRADE/ESTADAO

“Se eu puder voltar na Ana Maria Braga e contar mais algumas coisas, eu volto e falo”, disse a cantora durante uma entrevista à Billboard Brasil, nos bastidores do Lollapalooza Brasil. A cantora falou sobre o episódio, destacando que, longe de se arrepender, ela até se divertiu com os memes gerados e a reação do público.