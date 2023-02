Luísa Sonza e Bianca Andrade se beijam durante show em camarote na Sapucaí

A cantora Luísa Sonza e a influenciadora Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, deram um beijo durante o show da cantora em um camarote da Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Por meio dos stories do Instagram, Bianca celebrou o “selinho” na artista. “E a crush veio me dar um selinho no meio do show, olha… Que Carnaval.”

Leia também Luísa Sonza, Gaby Amarantos e Timbalada no trio elétrico do TikTok em Salvador

VEIO AÍ 🔥 Luísa Sonza e Bianca Andrade se beijam em PÚBLICO Aiiiiiii pic.twitter.com/5mGXkV99Rx — Dressa 🏳️‍🌈⃤ (@Andressaofcll) February 19, 2023

A influenciadora contou, também, que, para conseguir chegar mais perto do palco, teve de fazer amizade com algumas pessoas. “Sim, quis assistir ao show da crush na frente do palco, então, fiz amizade com essa galera gente boa e conseguimos”, brincou.

Ela estava acompanhada dos amigos Miguel Oliveira e Mayara Cardoso, que dançaram muito e também acompanharam os desfiles das escolas de samba do Rio.

Bianca Andrade e Luísa Sonza se beijam na Sapucaí Foto: Reprodução de foto/Instagram/@bianca





Continua após a publicidade