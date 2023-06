Luísa Sonza posta que ‘meu ex é meu maior fã' e Whindersson Nunes reage

Luísa Sonza compartilhou uma foto usando uma blusa estampada com a frase “meu ex é meu maior fã”, nesta quarta-feira, 22. O post teve grande repercussão nas redes sociais após Whindersson Nunes comentar na publicação.

No carrossel de fotos, a artista aparece com alguns amigos, bebendo vinho em um bar, e na legenda repetiu a frase da camiseta. Então, o humorista interagiu com a ex:

“Nos comentários todo mundo virando ex. [Se] jogar do penhasco ninguém quer né?”, brincou. O comentário foi uma referência a canção Penhasco.

A letra dessa faixa fala sobre o fim do casamento da artista com Whindersson. A cantora respondeu o comentário do comediante apenas rindo.

Whindersson comenta foto de Luísa Sonza Foto: Reprodução/ Instagram/@luisasonza

Luísa Sonza e Whindersson Nunes se casaram em 2018 e anunciaram o fim da relação em abril de 2020. Em setembro, a cantora revelou que estava namorando Vitão e recebeu diversos ataques machistas nas redes sociais, de usuários que a acusaram de trair Whindersson. Luísa e Vitão terminaram um ano depois.