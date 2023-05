Luísa Sonza quer usar áudio real de um de seus términos em novo álbum

Luísa Sonza atualizou os fãs sobre as novidades que vem por aí. A cantora disse, durante uma live no TikTok, na última quarta-feira, 3, que as músicas de seu terceiro álbum de estúdio terão vários trechos com áudios reais e que um deles será de um término que a artista gravou para alguém depois de uma briga.

“É tão verdadeiro que não dá nem pra reproduzir. Eu falei: ‘Quer saber?! Isso aqui vai ser uma interlude do álbum”, contou, sem esclarecer de qual término estava falando; se foi com Whindersson Nunes, Vitão ou outra pessoa que passou em sua vida.

A cantora disse ainda que o áudio dura, em média, quatro minutos e aposta que os fãs vão gostar. No disco Doce 22 (2021), ela trouxe apenas uma interlude em meio a 14 faixas – autoexplicativa, que se chama INTERlude.

luísa falando sobre o interlude do LS3.

pra quem acha que sofreu pouco com a canetada do doce22 vem aí 4 minutos de atribulação pic.twitter.com/EHeR9BpxpZ — Julya (@ltsjulya) May 4, 2023

E não para por aí. Luísa Sonza revelou que penhasco. 2 está a caminho. A canção, uma balada de letra triste e que exalta os vocais da cantora, é uma das mais bem-sucedidas do mais recente disco dela.

À época do lançamento do álbum, em julho de 2021, penhasco. atingiu a segunda posição no Top 50 Brasil do Spotify, além de ter entrado na versão global da parada. E segundo a artista, há uma faixa ao estilo dessa no projeto LS3. “Esse álbum vai ser bem verdadeiro, mais até do que o Doce 22″, ressaltou, acrescentando que a nova produção não terá músicas alegres.

