Luiza Possi estreia sua nova fase com música pop em parceria com Lulu Santos; ouça

Luiza Possi está celebrando 20 anos de carreira, mantendo o desejo de seguir sendo relevante e atual. Agora, a artista estreia uma nova era, imersa no pop e totalmente urbana, segundo ela. A “repaginada musical” está explícita em Agridoce, música em parceria com Lulu Santos, que estreou nesta sexta-feira, 30.

Além da presença em todas as plataformas de áudio, Agridoce, produzida por Los Brasileiros, acompanha um videoclipe disponível no canal da cantora no YouTube. Nas cenas, Luiza mostra sua versatilidade, cantando e dançando, simultaneamente, com bailarinos que representam a diversidade. “Foi um processo muito legal. Fiz todos os ensaios com eles [bailarinos]. Eu estava muito a fim de fazer, então me joguei mesmo, fiz mesmo. Isso era uma coisa que sempre esteve muito presente em minha mente e eu nunca tinha registrado”, conta a artista.

Luiza Possi destaca 'Agridoce' como sua música mais pop Foto: Lucas Mennezes

Segundo Luiza, Agridoce representa seu momento pós-pandemia, em diversos sentidos, incluindo como mulher e mãe. Tal fato é reforçado no refrão: “Um pouco de sal / Um pouco de açúcar / Um pouco de maldade / Uma pitada maluca”.

Embora toda a composição tenha sido pensada para uma melodia dançante, a artista deseja tocar o público além da coreografia, trazendo reflexão especial para as mulheres. “É o que digo para mim mesma: que a gente se sinta menos culpada por querer viver nossas vidas; menos culpadas nos dias em que estamos cansadas, de saco cheio. Temos esses dias e precisamos permitir sentir, porque somos humanas. Quanto mais humanas somos, mais Mulher Maravilha poderemos ser”, ressalta.

A nova era de Luiza Possi

Luiza Possi comemora 20 anos de carreira apostando em uma nova era Foto: Lucas Mennezes

Agridoce é só o começo, garante a artista, que está preparando um álbum com composições e parcerias inéditas. “Me sinto dessa maneira agora. São essas músicas que eu escuto, é o som que eu gosto, é o som que eu danço. Eu queria fazer parte do que escuto. (...) Me referencio ao presente e acho vital. Para mim, o meu tempo é agora”, justifica sua nova fase.

A artista comemora a participação de Lulu Santos na canção, reforçando que, além da amizade, o admira como um “ícone pop dentro do MPB”, o que também a traduz. “Fiquei muito feliz que ele me disse: ‘De todas as músicas que já fizemos juntos, gravamos juntos, pra mim, Agridoce é a melhor, é a que eu mais gostei.’ Isso me deu um novo ânimo”, conta. Vale ressaltar que além de dar voz ao rap da música, o cantor foi responsável por criar sua própria participação.

Luiza está esperançosa com o sucesso de sua nova fase. “Seria mentira dizer que não tenho expectativas. Pela primeira vez, sou realmente a dona do meu fonograma. Sou a dona da gravadora, a investidora, a empresária, a cantora, a compositora e dona do clipe”, pontua.

Por fim, a artista destaca que seu maior desejo, neste momento, é dizer para o mundo que está de volta. “Não é porque tive dois filho e casei que parei de trabalhar, estou em casa… estou trabalhando, e muito, estou ativa, estou compondo. Me sinto reciclada.”