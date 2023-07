Lula x Bolsonaro em desafio no TikTok? Viral no app tem ‘vozes’ dos políticos em dueto musical; veja

Com o sucesso do hit “Vai novinha An An An”, do funkeiro Kaio Viana e dos DJ’s Dyamante e Vitor Lima, os internautas já estão criando novas versões para a canção. No TikTok, a interpretação nas vozes do ex-presidente Jair Bolsonaro e de Luiz Inácio Lula da Silva já viralizou.

Trata-se de uma brincadeira em que o criador dos vídeos escolhe uma canção e a coloca nas vozes de cada um. Além da música do momento, sucessos sertanejos já foram interpretados pelos políticos, tais como Evidências de Chitãozinho e Xororó, Dormi na Praça de Bruno e Marrone e até Boa Sorte de Vanessa da Mata.

Veja os vídeos:

Vai novinha An An An - Kaio Viana e DJ’s Dyamante e Vitor Lima

Evidências - Chitãozinho e Xororó

Boa Sorte - Vanessa da Mata

Dormi na Praça - Bruno e Marrone