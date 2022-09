Lumena Aleluia acusa Carol Narizinho de racismo e xenofobia e modelo pede desculpas

Na noite da última quinta-feira, 29, em que a influenciadora digital Ingrid Ohara foi eliminada do reality show A Fazenda 14, da TV Record , sua rival na roça, a dançarina Rosiane Pinheiro, protagonizou uma cena para lá de constrangedora e que chamou a atenção da web. Irritada, a baiana falou poucas e boa para a adversária, com direito à xingamentos pesados.

Enquanto isso, do lado de fora do confinamento de Itapecerica da Serra, a ex-A Fazenda 12 Carol Narizinho comparou Rosiane a ex-BBB 21 Lumena Aleluia em post no Twitter. A DJ se revoltou e acusou a ex-panicat de ser racista e xenofóbica por supostamente atribuir características físicas e dialetos regionais às duas. Acho que a Lumena que sai nessa roça, né?”, escreveu Carol. Logo depois, ela apagou o comentário, mas Lumena fez questão de expor o print em suas redes sociais.

“Tem gente que faz m* na internet, vê que fez, apaga e depois quer sair ilesa. Não vai sair, bebê, porque eu estava de boa, mas meu povo não! O povo, que não solta a minha mão, vê e vem me falar. Viu, Carol Narizinho? A senhora deveria tomar vergonha na sua cara e parar de comparar duas pessoas totalmente distintas, diferentes, sobretudo esteticamente... Você, racista, xenofóbica, insiste em comparar duas mulheres negras pelo simples fato de termos nascido no mesmo território”, disse ela, por meio de vídeos publicados nos stories do Instagram.

Lumena Aleluia se pronuncia no Instagram Foto: @lumena.aleluia / Instagram

“Você devia tomar vergonha na sua cara porque você é figura pública. Você deveria se instruir antes de tecer comentários racistas, xenofóbicos, por conta de sotaque e uma característica ou outra. Sim, a base é racial, viu bem? Vai tomar vergonha na sua cara! E tome cuidado com os seus tuítes, tome cuidado com a vida das pessoas porque a gente não é obrigada a ter que engolir calada com brincadeirinha sem graça não. Você, como ex-participante de reality, tinha que ter vergonha nessa cara... Internet não é terra de ninguém não... Você é burra, vai estudar, vai ter respeito pelas pessoas”, disparou Lumena.

Diante da repercussão, Carol decidiu se pronunciar, também pelos stories. “Vim aqui me posicionar sobre a comparação entre a Lu e a Rosi. São duas mulheres lindas e esse tuíte não tem nada a ver com questão racial, por isso, quando entendi que as pessoas estavam interpretando dessa forma, porque eu não tinha essa intenção, não tinha essa maldade, apaguei o tuíte. Mandei mensagem para a Lumena me desculpando pela comparação infeliz, não foi a minha intenção ofender nenhuma das duas. Já Lumena me ofendeu, me chamou de burra e foi super agressiva nos stories que postou, mas assunto encerrado por aqui”, falou.

Carol Narizinho afirma que não teve a intenção de ofender Lumena e Rosiane Foto: @carolnarizinho / Instagram

Lumena Aleluia reclama de tuíte de Carol Narizinho. Foto: @LumenaAleluia / Twitter

Só pra lembrar aos racistas e xenofóbicos de plantão que insistem em confundir/comparar duas mulheres negras baianas, que eu Lumena Aleluia, estou vinculada a outro reality viu… que tem praia, pegação — Lumena (@LumenaAleluia) September 29, 2022