Macaulay Culkin revela que não fala com o pai há 30 anos; saiba o motivo

Ator desabafou sobre relacionamento com o pai Foto: @culkamania via Instagram

O ator Macaulay Culkin, de 44 anos, revelou em uma entrevista recente que não tem contato com o pai, Kit Culkin, há três décadas. Durante sua participação no podcast Sibling Revelry, apresentado pelos atores Oliver e Kate Hudson, o astro de Esqueceram de Mim falou sobre a relação conturbada com o pai, descrevendo-o como uma figura abusiva ao longo de sua infância.

PUBLICIDADE Macaulay relembrou que, desde pequeno, já sabia que não queria repetir o comportamento do pai ao ter seus próprios filhos. Hoje, ele é pai de Dakota, de 3 anos, e Carson, de 2, frutos do relacionamento com a atriz Brenda Song. “Uma das minhas primeiras lembranças sobre ele é pensar: ‘Quando eu crescer, não serei assim com meus filhos’. Agora que tenho meus próprios filhos, é como se isso viesse à tona. Eu meio que penso, não acredito que ele era assim. Ele tinha todos esses filhos adoráveis. É uma loucura”, disse.

O ator afirmou que os filhos e netos de Kit não querem contato com ele. “Ele é um homem que teve sete filhos, agora tem quatro netos e nenhum deles quer nada com ele. Ele era simplesmente o pior”, afirmou.

Publicidade

Na adolescência, o ator chegou a proibir judicialmente o pai de visitá-lo e, durante a disputa legal pela emancipação, descobriu que possuía uma fortuna milionária, enquanto sua mãe enfrentava dificuldades financeiras. Kit, que administrava a carreira do filho nos anos 1990, foi acusado de esconder informações sobre os ganhos do ator e de manter um comportamento controlador.

Além de Macaulay, outros filhos de Kit Culkin também seguiram caminhos distantes do pai. Kieran Culkin, irmão do ator e vencedor do Oscar 2025 de Melhor Ator Coadjuvante por A Verdadeira Dor, já expressou sua gratidão pela mãe, Patricia Brentrup, por tê-los criado.

Atualmente, Kit vive recluso e sem contato com a família. Em 2016, ele declarou ao Daily Mail que não considerava mais Macaulay como seu filho. O ator, por sua vez, sempre reforçou que o pai foi fisicamente e emocionalmente abusivo, afirmando que poderia “mostrar todas as cicatrizes” que carrega dessa relação.

As acusações, no entanto, já foram contestadas no passado. Em 2001, Jeanette Krylowski, então companheira de Kit, negou que ele tenha abusado dos filhos e acusou Patricia de tê-los colocado contra o pai.