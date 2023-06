Madonna recebe alta do hospital após infecção bacteriana que a fez adiar turnê

A cantora Madonna recebeu alta do hospital após ser internada por uma infecção bacteriana que a fez adiar a turnê que fará na Europa, Estados Unidos e Canadá, Celebration. A informação foi confirmada pela BBC nesta quinta-feira, 29. Segundo o jornal britânico, a artista está se sentindo melhor depois de passar um período na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A informação de que Madonna estava hospitalizada foi confirmada pelo empresário da artista, Guy Oseary, nesta quarta-feira, 28, através do Instagram. Conforme a publicação, a cantora desenvolveu a infecção no último sábado, 24, e passou “vários dias” na UTI.

Madonna recebeu alta hospitalar após internação por infecção bacteriana que a fez adiar turnê 'Celebration'. Foto: Angela Weiss / AFP

“A expectativa é de uma recuperação total”, escreveu Guy. Até o momento, o empresário não se pronunciou sobre a alta de Madonna.

A cantora apresentaria a turnê Celebration a partir do dia 15 de julho e passaria por 35 cidades. As primeiras estavam marcadas para ocorrer em Detroit, Chicago, Nova York, Miami, Los Angeles, Denver, Atlanta e Boston.

Madonna: The Celebration Tour vai celebrar as quatro décadas de carreira da artista, com marco no primeiro disco, Madonna, de 1983. O disco emplacou sucessos marcantes, como Like a Virgin, Papa Don’t Preach, Like a Prayer, Material Girl, Holiday, Express Yourself e La Isla Bonita.

A equipe de Madonna ainda não revelou as novas datas da turnê Celebration. Não há previsão de apresentações no Brasil.