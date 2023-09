Madonna: Comercial censurado há 34 anos com ‘Like a Prayer’ é exibido e cantora explica; veja

Um comercial da marca Pepsi, filmado em 1989 e que teria a participação de Madonna, foi cancelado pouco após sua criação. Isso porque o conteúdo tinha trechos do videoclipe de Like a Prayer, uma das obras mais controversas da artista, que mesclava imagens de teor sexual e religioso.

Na época, a ideia do anúncio, na verdade, era de promover o lançamento do single. Agora, 34 anos depois, o comercial finalmente estreou no intervalo dos Video Music Awards, da MTV. Agora, ironicamente, o anúncio se encerra com a frase “Pepsi: celebrando 40 anos perturbando o status quo”.

Madonna em comercial inédito, gravado em 1989 Foto: Reprodução/Instagram/@madonna

“Há 34 anos, fiz um comercial com a Pepsi para comemorar o lançamento da minha música Like a Prayer”, escreveu Madonna em suas redes sociais. “O comercial foi imediatamente cancelado quando me recusei a mudar qualquer cena do vídeo em que beijava um santo negro ou queimava cruzes”.

“Assim começou minha ilustre carreira como artista, em que me recusei a comprometer minha integridade artística. Obrigada @pepsi por finalmente perceber a genialidade da nossa colaboração. Os artistas estão aqui para perturbar a paz”, reforçou.