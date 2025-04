Madonna e Elton John fazem as pazes após mais de 20 anos de brigas e cantor pede desculpas; veja

Madonna e Elton John se resolvem após 23 anos brigados. Foto: @madonna via Instagram

Madonna e Elton John fizeram as pazes, segundo uma postagem feita por ela em suas redes sociais nessa segunda-feira, 7. A cantora esteve presente na apresentação do pianista para o Saturday Night Live (SNL) e compartilhou a resolução de uma briga que teve início em 2002.

A apresentação de Elton John para a SNL ocorreu no sábado, 5.

PUBLICIDADE “Nós finalmente fizemos as pazes! Fui ver Elton John se apresentar no SNL esse fim de semana. Uau! Eu lembro quando estava no ensino médio - eu saí escondida de casa uma noite para vê-lo performar em Detroit! Foi uma apresentação inesquecível que me ajudou a entender o poder transformador da música”, começou a cantora. Ela continuou: “Vê-lo se apresentar quando eu estava no ensino médio mudou o curso da minha vida. Eu sempre me senti ‘alheia’ enquanto crescia e assisti-lo no palco me ajudou a entender que estava tudo bem ser diferente, se destacar, pegar a estrada ‘menos viajada’. Na verdade, foi essencial.”

Ela prosseguiu: “Ao longo das décadas me machucou saber que alguém que eu admirava compartilhou ódio sobre mim publicamente como um artista. Eu não entendi. Eu fiquei sabendo que Elton John seria a atração musical do SNL e decidi ir. Eu precisava ir nos bastidores para confrontá-lo. Quando o encontrei, a primeira coisa que saiu de sua boca foi ‘me perdoe’, e a barreira entre nós caiu."

“O perdão é uma ferramenta importante. Em minutos, estávamos nos abraçando. Ele me contou, então, que tinha escrito uma música para mim e que queria que colaborássemos. Foi como se o ciclo tivesse sido completo!“, relatou.

Durante a apresentação de Jack Black para a mesma edição do SNL, Madonna foi vista na plateia, na segunda fileira da direita.

Elton John respondeu à publicação de Madonna: “Obrigado por ter ido me ver no SNL. E obrigado por me perdoar e perdoar minha boca grande. Não tenho orgulho do que disse. Particularmente, penso sobre o trabalho inovador que você possui como artista,- abrindo portas para que uma geração de artistas mulheres pudessem ter sucesso e serem verdadeiras consigo mesmas. Você também foi uma das primeiras pessoas a se levantar contra a HIV/aids nos anos 1980, trazendo amor e compaixão para muito que precisavam.

Sou grato por podermos seguir em frente. Estou constantemente estressado pelas separações do nosso mundo no momento. Nós dois fomos aceitos por comunidades que estão sob ameaça no mundo. Ficando juntos, tenho esperança de que faremos coisas boas acontecerem para aqueles que realmente precisam de apoio. E nos divertiremos fazendo isso!“.

Entenda a briga de Madonna e Elton John

A briga de Madonna e Elton John começou em meados dos anos 2000. A primeira acusação do pianista veio em 2002, quando ele chamou a música Die Another Day de “pior trilha sonora do Bond de todos os tempos”.

As desavenças, entretanto, estouraram em 2004, na entrega do Q Awards para o pianista. Na ocasião, durante o discurso, ele acusou Madonna de “fazer lipsync” (“dublar” uma música), e completou: “Melhor ato de Madonna? Sai fora”.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais.