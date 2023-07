Madonna gravou com Katy Perry e foi fotografada passeando por NY antes de ser internada

Poucas horas antes de ser internada com uma grave infecção bacteriana, Madonna estava em estúdio com a cantora Katy Perry gravando uma nova música, segundo o site The Mirror. “Madonna há muito admira Katy e elas já trabalharam juntas antes, mas nunca conseguiram lançar nada”, contou uma pessoa próxima a rainha do pop ao veículo.

“Obviamente, tudo foi suspenso agora, mas o fato de ela estar no estúdio com Katy poucas horas antes de ser levada às pressas para a UTI mostra como ela estava determinada a seguir em frente, apesar de se sentir mal”, afirmou a fonte à publicação.

Vestida com trajes esportivos, Madonna foi fotografada enquanto caminhava com amigos por Nova York, nos Estados Unidos, um dia antes da internação, no último sábado, 24. A cantora visitou uma exposição de Karl Lagerfeld no Museu de Arte Metropolitano, em Manhattan.

As imagens foram publicadas pelo jornal britânico Daily Mail nesta sexta-feira, 30, e passaram a circular pelas redes sociais.

Socorrida às pressas

Madonna foi encontrada desacordada no sábado e socorrida às pressas. No hospital, ela passou vários dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), segundo o empresário da cantora, Guy Oseary. Ela ficou o tempo todo acompanhada da filha Lourdes León, de 26 anos.

Na última quinta-feira, 29, a artista de 64 anos recebeu alta e foi para casa. Os filhos Rocco Ritchie, de 22, e David Banda, de 17, retornaram ao apartamento da mãe, em Nova York, para acompanhá-la.

‘Em recuperação’

Após o anúncio de que Madonna recebeu alta do hospital, a atriz Debi Mazar, amiga íntima da artista, fez uma publicação no Instagram nesta sexta-feira, falando sobre o estado de saúde da cantora. Segundo ela, Madonna está “em recuperação”.

Debi compartilhou um registro das duas juntas quando eram mais novas e desejou melhoras à amiga. “Fique bem, irmã. Descanse e se restaure. (Você é) a garota mais forte que conheço”, escreveu a atriz, que também mandou recado aos fãs reforçando que a cantora está em casa.

Turnê adiada

A rainha do pop apresentaria a turnê Madonna: The Celebration Tour a partir do dia 15 de julho e passaria por 35 cidades. As primeiras apresentações estavam marcadas para ocorrer em Detroit, Chicago, Nova York, Miami, Los Angeles, Denver, Atlanta e Boston.

A equipe de Madonna ainda não revelou as novas datas. Não há previsão de apresentações no Brasil.

