Madonna posta foto ao lado de produtor sueco: ‘Em caso de dúvida, vá trabalhar’

Nossa rainha irá comemorar os quarenta anos de carreira com a Celebration Tour, tour que homenageará o legado e sucessos da musa, mas antes disso, Madonna está preparando outras surpresas musicais.

Após compartilhar os “mandamentos” que os seis filhos precisam obeceder, a rainha do pop fez uma postagem em seu perfil do Twitter onde aparece ao lado do produtor sueco Max Martin. O sueco participou da produção de 25 hits que detonaram nas principais paradas de sucesso dos EUA.

Na legenda da foto, Madonna diz: Em caso de dúvida, vá trabalhar ……….. Nada desliga o barulho ou os opositores mais do que estar no processo criativo !! ✍️🎼 🎧🎤 #maxmartin

When in Doubt go to Work ……….. Nothing shuts Down the Noise or the Naysayers More then being in the Creative Process !! ✍️🎼 🎧🎤🤍 #maxmartin pic.twitter.com/CoFDDDzd0w — Madonna (@Madonna) March 20, 2023

Martin ficou conhecido por produzir músicas como Baby One More Time, de Britney Spears e I Want It That Way, do grupo Backstreet Boys. Além desses, o sueco já produziu para nomes como Katy Perry, (Dark Horse), Pink (Fuckin’ Perfect), Taylor Swift, (Blank Space), Ariana Grande, (Love Me Harder), The Weeknd (Save Your Tears) e Justin Timberlake (Can’t Stop the Feeling!).

Martin ainda foi indicado ao Oscar como melhor canção original e recebeu cinco prêmios no Grammys.





