Em uma comovente demonstração de amor maternal e resiliência, Catherine Janice, conhecida artisticamente como Cat Janice, enfrentou um câncer terminal e transformou sua luta em uma mensagem de esperança e amor.

Cat Janice e seu filho de 7 anos Foto: @cat.janice via Instagram

Com a intenção de assegurar um futuro para seu filho de sete anos, que ela carinhosamente preparava para enfrentar o mundo sem ela, Catherine compôs uma música que rapidamente se tornou um fenômeno viral nas redes sociais, movendo corações e iniciando um movimento de solidariedade e apoio.

A música, intitulada Dance You Outta My Head, foi compartilhada primeiro no TikTok, onde Catherine aparece em uma cama de hospital, expressando o seu último desejo: “Acho que estou sendo chamada para casa. Minha última alegria seria se você pré-salvasse minha música Dance You Outta My Head em minha bio e a transmitisse, pois todos os lucros vão diretamente para meu menino de 7 anos que estou deixando para trás”.

O apelo sincero de Catherine não passou despercebido. Enquanto ela era transferida para os cuidados paliativos em sua casa de infância, o vídeo se espalhou pelo TikTok, com mais de 400 mil vídeos, e pelo Instagram Reels, com mais de 50 mil vídeos, tornou-se um hino de superação e afeto. Links para as plataformas, têm atraído uma multidão de internautas que, tocados pela história, participam da campanha dançando pela causa.

“Estamos tão emocionados em ver essa canção explodindo em apoio a @Cat Janice, que cedeu os direitos desta música para seu filho de 7 anos. Todos os lucros apoiam o maravilhoso futuro dele! Todas as nossas orações para você e sua família, Cat”, escreveu um perfil do Tiktok.