Mãe da filha de Xamã diz ser processada pelo rapper: “Quer o meu silenciamento”

Renata Gutierrez, mãe da filha do rapper Xamã, compartilhou em seu perfil do Instagram na noite da última quinta-feira, 18, que foi notificada com uma ação judial por parte da equipe do artista. Segundo a influenciadora, o objetivo é o seu “silenciamento” após ela expôr, no início de maio, que o cantor não faz parte da vida de Hanna. O Estadão entrou em contato com Xamã, mas até o momento não obteve resposta. O espaço segue aberto.

“Desde a minha gestação, passei por tudo sozinha, desde consultas médicas até de fato o dia de ter a Hanna. Zero suporte emocional e o financeiro sempre essa luta pelo mínimo. Para minha filha ser registrada em cartório demorou meses e só foram feitas através de ameaças sobre alienação parental, etc”, disse na época.

No novo relato, Gutierrez ressaltou que desejava “resolver as questões pacificamente”, mas que o famoso só estava “preocupado com a sua imagem”. Ela também citou os recentes casos de Luana Piovani - que compartilhou alguns stories com críticas as letras das músicas do rapper - e Titi Müller, que em abril teve uma liminar revogada pela Justiça que a proibia de falar sobre seu ex-marido, Tomás Bertoni, e seus familiares nas redes sociais.

“Boa noite. Quando a gente pensa que já conheceu o pior de alguém, calma que você ainda pode ser surpreendido. Depois do meu desabafo aqui, de tudo que vivi nesses quase dois anos, depois de ter me exposto publicamente porque estava esgotada e de tentar pacificamente resolver essas questões com o pai da minha filha. Na verdade, nenhuma mãegosta de expor questões pessoais que envolvem nossos filhos. Quando fazemos isso é porque é a única chance de garantir o direito deles”, inciou a moça.

“Fui notificada há dois dias de uma ação onde o pai da minha filha quer o meu silenciamento. Não procurou saber da filha, não respondeu mais uma vez a minha tentativa de um acordo pacífico, mas sim com a imagem dele. Ainda não estou amordaçãda”, disse em sequência.

“Infelizmente está virando normal a tentativa de silenciamento de mulheres através do judiciário. As histórias se repetem exatamente igual, mudando apenas os personagens. (...) Ai quando são expostos, correm para apagar o fogo e a primeira coisa que fazem é entrar com uma ação para nos calar. Foi assim que aconteceu com a Titi Müller e com a Luana Piovani. E claro que comigo não seria diferente. Sou um alvo mais fácil de ser silenciada. Se eu precisar me calar, vocês já sabem o que aconteceu. Precisarei das vozes de vocês nessa luta”, completou. Por fim, reiterou que não queria “expor” mais nada e que o rapper “é um personagem que só se preocupa com o seu ego”.

Luanna Piovani também compartilhou críticas a Xamã, compartilhando o stories de Renata Gutierrez, dizendo ser “inaceitável o silenciamento de mulheres em pleno século XXI”. Em sequência, compartilhou o print de uma pesquisa do Google com o signficado da palavra “xamã”. “Todos os xamãs estão tristes pela péssima representatividade”, escreveu. E por fim, postou uma imagem com a letra da música Bandida Sexy, com Xamã, TZ da Coronel e Vulgo FK. “Letra linda, super respeitosa com o feminino”, disse.

Luana Piovani compartilha críticas a letra de música do rapper Xamã Foto: Reprodução/Instagram/@luapio