Mãe de Ana Paula Minerato fala sobre saúde e silêncio da filha após áudio racista: ‘Sem condições’

A mãe de Ana Paula Minerato, Sylvia Regina Minerato, informou nas redes sociais sobre o estado de saúde da ex-apresentadora na noite de segunda-feira, 25, após o vazamento de áudios com falas racistas dirigidas à cantora Ananda. “A verdade vai aparecer e faremos justiça”, escreveu.

Sylvia postou nos stories do Instagram uma foto de Ana Paula aferindo a pressão. Lia-se: “Sei que todos estão aguardando um pronunciamento, mas minha filha está sem condições de falar qualquer coisa nesse momento”. A postagem, que foi apagada, prometia um pronunciamento da ex-musa na terça-feira, 26: “Internet não é terra sem lei”.

Sylvia Regina Minerato informa estado de saúde da filha após episódio de racismo Foto: @sylviaminerato via Instagram

Depois de apagar a imagem da filha, Sylvia repostou em seus stories duas outras imagens, com as mensagens: “A vida começa todos os dias” e “Confia naquele que escreve os teus dias”.

O que aconteceu com Ana Paula Minerato?

Um áudio de Ana Paula Minerato para o cantor KT Gomez, em que ela proferia ofensas de cunho racista contra a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, vazou. Entre seus comentários estavam: “A empregada, a do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro, KT? Eu não sabia que você gosta de mina do cabelo duro”.

PUBLICIDADE O cantor tentou interromper Ana Paula, mas foi cortado: “Você gosta de cabelo duro? Você gosta de mina de cabelo duro, de neguinha? Por que aquilo ali é neguinha, né? Alguém ali um pai ou mãe veio da África”, disse também. Após o episódio, Ana Paula foi desligada de seu programa de rádio da Band e demitida da Gaviões da Fiel, escola de samba onde era musa de carnaval. O Estadão tentou contato com Ana Paula Minerato, mas não teve retorno. O espaço segue aberto.

Tati Minerato se pronuncia sobre falas racistas da irmã

Tati Minerato, irmã de Ana Paula, realizou na noite de segunda-feira, 25, um pronunciamento oficial sobre o episódio de racismo: “Jamais apoiei ou apoiarei qualquer atitude que desrespeite ou agrida outra pessoa”. Leia mais sobre seu pronunciamento.

