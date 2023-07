Mãe de Beyoncé tem mansão invadida e bandidos roubam cerca de R$ 5 milhões, diz site

Tina Knowles, mãe de Beyoncé e Solange Knowles, teve sua mansão invadida, localizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, por bandidos - e o prejuízo, segundo o site TMZ, passa de US$ 1 milhão, cerca de R$ 4,9 milhões. Ela não esteva em casa quando o crime aconteceu.

De acordo com a publicação, os policiais contaram que os assaltantes entraram na residência de luxo e levaram dinheiro vivo e joias. Os pertences da mãe da estrela americana estavam em um cofre que foi levado pelos bandidos. A invasão só foi divulgada domingo, 9, mas o furto foi descoberto na última quarta-feira, 5.

Não há informações de como os assaltantes conseguiram entrar na mansão e levar o cofre inteiro sem serem pegos pelo sistema de segurança do local. O site ainda diz que análises das câmeras de seguranças e perguntas aos vizinhos serão feitas como parte da investigação policial. Até o momento Tina não comentou sobre o ocorrido.

Mansão mais cara da Califórnia

Recentemente Queen B e Jay-Z compraram a mansão mais cara da história da Califórnia, nos Estados Unidos, estipulada no valor de US$ 200 milhões, o equivalente a R$ 993 milhões.

A mansão pertenceu e foi construída por William Bell, um dos maiores colecionadores de arte do mundo Foto: Anthony Barcelo/Reprodução/TMZ

O imóvel, que fica em Malibu, foi projetado pelo arquiteto japonês Tadao Ando, que venceu em 1995 o prêmio Pritzker, um dos mais importantes da arquitetura. Com aproximadamente 2.800 m², a casa ficou pronta em 2014 e supostamente demorou mais de 10 anos para ser finalizada.

O vendedor da mansão é Bill Bell Jr., filho do famoso escritor de novelas, William J Bell. O herdeiro é considerado um dos maiores colecionadores de arte do mundo e comprou a mansão no final de 1990.