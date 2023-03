Mãe de Cara de Sapato se manifesta após expulsão do filho no BBB 23: ‘Menos julgamentos’

Assim como MC Guimê, Cara de Sapato também foi expulso do Big Brother Brasil 23 na noite da última quinta-feira, 16, acusado de assédio à mexicana Dania Mendez. O assunto ganhou destaque dentro e fora da casa e, apesar do apelo público, teve quem não gostou da decisão: a mãe do lutador.

No Instagram, Wilma Teresa Monteiro, mãe de Cara de Sapato, o mandou um recado: “Filho, levante a cabeça, porque um erro não define quem você é”. Segundo ela, “o mundo precisa de mais perdão, de mais amor e menos julgamentos”.

Wilma destacou o desejo de abraçá-lo e classificou a trajetória de vida do filho como “linda”. “Não podemos calar a boca dos que te julgam, mas permanecemos te amando: seus fãs, seus amigos e sua família! Não posso deixar de agradecer a equipe da Amanda por todo o apoio”, finalizou.

Cara de Sapato passou do ponto durante a festa na madrugada de quinta. Na ocasião, o lutador insistiu por um beijo de Dania, até dar um selinho. No entanto, a modelo não havia dito “sim” para o ato, e depois comentou que foi um “beijo roubado”.