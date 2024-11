Mãe de Isis Valverde finaliza radioterapia e recebe homenagem: ‘O amor tem o poder de transformar’

O casal está junto há mais de um ano, quando foram vistos em uma viagem para o Ceará. Ela iniciou sessões de quimio e radioterapia em 2024, após descobrir um câncer de mama.

“Hoje foi o término da radioterapia e a mulher estranha, calada, triste e amargurada (e que é, certamente, uma versão minha que me era totalmente desconhecida até então) decidiu me avisar que está se despedindo do meu corpo, ali na porta do hospital onde vivi um pesadelo”, escreveu Rosalba na terça.