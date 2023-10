Mãe de Isis Valverde viaja para o Ceará com o novo namorado; veja fotos

“Me leva junto com você? Para sempre?” Foi com essa legenda que Rosalba Nable, 57 anos, mãe da atriz Isis Valverde, 36 anos, tornou oficial o seu novo relacionamento seguindo o “protocolo” dos tempos modernos – ou seja, comunicou pelas redes sociais.

Neste sábado, 21, Rosalba postou uma foto ao lado de Carlos Wanderson, 27 anos, no desembarque do aeroporto em Cumbuco, no Ceará. Apesar de não ser a primeira vez que Carlos aparece em seu perfil (há um mês, Rosalba compartilhou uma foto na piscina com ele e amigos), desta vez, a confirmação do romance veio com a aprovação de Isis Valverde e Marcus Buaiz, da filha e do genro, que comemoraram o clique com comentários na postagem.

Isis Valverde e Marcus Buaiz deixam comentário em post de Rosalba com o novo namorado Foto: @rosalbanable via Instagram

Em junho deste ano, Isis publicou um desabafo nas redes sociais para defender a mãe, que sofreu comentários etaristas por assumir o relacionamento com um namorado mais novo.”Uma mulher totalmente livre, dona de si. Uma mulher maravilhosa”, descreveu a atriz. Confira a seguir quem é Rosalba Nable.

Rosalba Nable: pedagoga, escrivã aposentada e ‘dona de si’

Uma pessoa discreta. Tanto que, há pouco tempo, Rosalba mantinha o seu perfil privado nas redes sociais. E mesmo agora, aberto ao público, suas postagens costumam ser compartilhamentos de frases motivacionais, alguns cliques antigos e outros momentos de bastidores da família.

Em seu perfil, Rosalba descreve na sua bio que é pedagoga, especialista em orientação educacional, bacharel em direito, especialista em direito e processo civil e escrivã aposentada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Em janeiro de 2020, perdeu o seu companheiro, Sebastião Rubens Valverde, com quem teve Isis. Rubens sofreu um mal súbito e chegou já sem vida ao hospital.

De acordo com o Globo, desde que ficou viúva, é a segunda vez que Rosalba assume um relacionamento publicamente. A repercussão, das duas vezes, contou com críticas sobre a diferença de idade. O que fez que a pedagoga até apagasse algumas postagens com declarações ao novo namorado. Mas não a do primeiro clique do casal, cuja legenda não deixa de ser uma espécie de voto. “Sobre amar, ser amado e entender que realmente existe uma força que une os iguais”, escreveu.