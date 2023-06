Mãe de João Gomes celebra gravidez de Ary Mirelle após polêmica com a nora: ‘Renasci’

Kátia Gomes, mãe do cantor João Gomes, comemorou a notícia de que vai ser avó, após polêmicas envolvendo seu nome e o da nora. Na última quarta-feira, 7, ela declarou nos stories do Instagram que “renasceu”, poucas horas depois do anúncio.

O artista de 20 anos e a namorada, a influenciadora digital Ary Mirelle, de 22, revelaram, por meio de um vídeo publicado na mesma rede social, que serão pais pela primeira vez. A jovem está grávida de quatro semanas.

“Renasci quando soube que vou ser avó, ganhei um sentido completamente novo de viver. Parabéns, meu filho, parabéns, Ary”, escreveu Kátia na legenda de um print, em que ela aparece chorando, quando soube, por chamada em vídeo, que o cantor vai ser pai.

Ela também se dirigiu ao bebê: “Quero acompanhar todos os teus passos e te oferecer minhas forças para brincar, segurar sua mãozinha em todas as jornadas da vida”.

Polêmica

Em abril, Kátia Gomes demonstrou publicamente que não aprovava a relação do filho com Ary Mirelle. Durante entrevista ao PetroCast, ela chegou a comentar que a nora seria muito “imatura” para seu filho, inclusive tendo ciúme excessivo das fãs do cantor: “Às vezes, ela colocava uma cara feia para o pessoal (fãs), como se não aceitasse”.

A apresentadora Adriana Rodrigues questionou: “Ela era ciumenta?”. “Acho que dentro dessa palavra ciumenta, a mais certa seria imatura. Porque acho que quando você tem um discernimento, você pode ter seus ciúmes, mas, ter a maturidade de que você precisa aceitar que aquela pessoa é uma pessoa pública”, disse Kátia.

Além de tudo, a matriarca contou que a influenciadora digital - na época, ex do filho - não fazia nada na casa da família, sempre deixando as tarefas para outras pessoas. “Ary nunca fez nada lá em casa, não fez nada. Ela sempre foi bem recebida, ela é preguiçosa, mesmo. Mas é o jeito dela, né? A forma que ela foi criada. Não tem como você corrigir alguém”, falou.

Com a repercussão, João Gomes saiu em defesa de Ary e pediu a mãe que parasse de se intrometer em assuntos privados. Logo depois, a matriarca tentou aproximar o filho da empresária Camila Caiff, mas sem sucesso.

Em abril desde ano, os dois terminaram o relacionamento, mas voltaram no começo de maio, após um mês afastados.

Comemoração em show

João Gomes, que está bastante animado com a notícia da gravidez de Ary Mirelle, aproveitou para comemorar a notícia durante apresentação no São João de Campina Grande, na Paraíba, na noite da última quarta.

“Parque do Povo! É aqui que eu vou comemorar que eu vou ser papai, rapaz!”, celebrou o cantor, antes de cantar a música Deusa de Itamaracá.