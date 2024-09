Kayky Brito foi atropelado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro na madrugada de 2 de setembro de 2023. O artista estava na Avenida Lúcio Costa quando foi atingido por um carro de passeio ao atravessar a via. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e seu estado foi considerado grave, com um quadro de traumatismo craniano e politrauma corporal.

Ele recebeu alta no fim do mesmo mês, e segue uma rotina de fisioterapia em sua jornada para uma recuperação completa. “A força do meu filho nos motiva todos os dias. Estamos juntos para sempre, Kayky, na alegria e na tristeza. Obrigada por todas as orações. Somos eternamente gratos. Te amo”, continuou a mãe do ator em sua postagem.