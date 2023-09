Mãe de Kayky Brito posta foto do ator e comemora recuperação: ‘Meu filho ganhou uma nova vida’

Sandra Brito compartilhou nesta sexta-feira, 29, algumas fotos do filho, Kayky Brito, e agradeceu o apoio e as orações recebidas pela recuperação do ator.

“As orações e carinhos de vocês nos uniram cada vez mais nessa corrente de amor. Agradeço de coração e demorei para postar porque queria estar no mesmo lugar que ajoelhei e implorei pela vida do meu filho. Estou aqui de joelhos agradecendo. Obrigada Deus. Meu filho também ganhou uma nova vida. Meu coração, mais uma vez, está explodindo de felicidade”, escreveu.

Nas imagens, Kayky aparece com os pais, a irmã, a atriz Sthefany Brito, e o cunhado. Em outra foto, o ator mostra que está com uma tipoia no braço. Usando uma máscara do Homem-Aranha, Kayky posa ao lado dos pais e do sobrinho Enrico.

Kayky Brito recebeu alta mais cedo nesta sexta-feira. O ator ficou 27 dias internado depois de ser atropelado na madrugada do dia 2 de setembro, no Rio de Janeiro.

“Foram dias bem difíceis. Dias de muito choro, dias de muita tristeza, dias de decisões. Todas as manhãs eu acordava, chorava muito e conversava com Deus. Estou escrevendo e chorando muito porque gratidão é pouco para Jesus Cristo”, disse Sandra em sua rede social.

O acidente aconteceu por volta da 1 hora da manhã do dia 2 de setembro. Kayky estava em um quiosque com o ator Bruno de Luca, que afirmou em depoimento, no dia 6 de setembro, que só soube que Kayky era a vítima do atropelamento um dia depois.

Continua após a publicidade

O autor do acidente era um motorista de aplicativo que transportava uma mulher e a sua filha de 10 anos.

Kayky recebeu assistência do motorista, Diones Coelho da Silva, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e transportado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Após os primeiros atendimentos, o ator seguiu para o Hospital Copa D’Or.

Logo após o acidente, o motorista foi encaminhado ao 16ªDP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado. “O motorista foi ouvido e fez exame de alcoolemia, cujo resultado deu negativo. Diligências estão sendo realizadas para esclarecer os fatos”, afirmou a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Nesta quarta-feira, 27, a Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu o inquérito e as investigações comprovaram que o motorista estava abaixo do limite da velocidade permitida. A polícia pedirá o arquivamento do caso e a conclusão será encaminhada ao Ministério Público.

Segundo a decisão, Diones dirigia o carro a uma velocidade de 48 km/h quando atropelou Kayky – o limite na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, é de 70 hm/h. Os laudos ainda concluíram que era impossível que o motorista parasse o carro a tempo de evitar uma colisão, mesmo abaixo da velocidade.

Saiba como foi a recuperação do ator Kayky Brito

O estado de saúde de Kayky Brito ao chegar no hospital era considerado grave. Durante o período, Kayky ficou sob cuidados na UTI, onde passou por alguns procedimentos, como a cirurgia de fixação de fratura da pelve e do braço direito. Com politraumatismo, o ator foi sedado e respirou com ajuda de ventilação mecânica por 11 dias.

Continua após a publicidade

Na sexta-feira, 22, o ator recebeu alta da UTI. O ator estava consciente, cooperando no processo de reabilitação ortopédica e conversando com os familiares. Após a notícia sobre a alta, a família do ator celebrou a evolução do seu estado de saúde.