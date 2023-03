Mãe de Lexa desabafa após acusações contra Guimê no BBB 23: ‘Estou há 48 horas acordada’

A mãe de Lexa, Darlin Ferrattry, voltou a compartilhar como está sua filha após as acusações de importunação sexual de Mc Guimê no Big Brother Brasil 23. No Instagram, ela mostrou o momento em que a cantora chega no Rio de Janeiro para conversar com o funkeiro sobre as polêmicas.

Na madrugada desta sexta-feira, 17, Darlin postou stories em que revelou que estava há 48 acordada para acompanhar a filha e ajudá-la.

Lexa chegando no Rio de Janeiro Foto: Instagram/ @darlinferrattry

“Galera, estou voltando pro Rio agora. A gente assistiu à eliminação, na verdade, a saída dos dois, e estamos voltando pra casa. Ainda não dormi nem troquei de roupa. estou com a mesma roupa”, iniciou.

Darlin Ferrattry fala sobre Lexa em stories Foto: Instagram/ @darlinferrattry

“Estou literalmente, há 48 horas acordada. Mas é isso. Mãe é isso. É estar junto quando tem que estar. Partiu Rio de Janeiro”, disse. Mais cedo, Lexa chegou a compartilhar que havia fretado um jatinho para ver o marido.

“O que vai acontecer só Deus sabe, até porque são quase 10 anos juntos, é muito tempo”. Após a expulsão, a artista publicou vídeo onde chorava compulsivamente e dizia ser “um pesadelo” a situação que vivenciava.

Lexa foi destaque e um dos principais assunto no Twitter durante o dia com usuários que se compadeceram de sua situação. No entanto, horas depois a artista afirmou que havia decidido fretar ir até o Rio de Janeiro para “conversar e botar tudo em pratos limpos, decidir o que vai ser da vida, mas principalmente, estar do lado em um momento tão difícil”.