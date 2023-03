Mãe de Lexa pega ‘o primeiro voo’ para apoiar a filha após acusações de assédio contra MC Guimê

Lexa já declarou que não está bem e precisa de um tempo para si, após o marido, MC Guimê, ser acusado de assédio no Big Brother Brasil 23, por acariciar Dania Mendez, que entrou na casa na última quarta-feira, 15. Com a situação, a mãe da artista, Darlin Ferrattry, viajou para encontrá-la.

23) Guimê leva Dania para pegar gelo após a Mexicana cair na pista de dança. pic.twitter.com/CupYO02CXr — Tracklist (@tracklist) March 16, 2023

Darlin compartilhou nos stories do Instagram uma imagem no aeroporto na manhã desta quinta-feira, 16. “Pegando o primeiro voo. Já já estarei com a minha filhinha”, comentou. Preocupada com a filha, ela disse que estava sem dormir.

O encontro ainda não foi registrado. No entanto, nesta tarde, Lexa voltou a se pronunciar sobre o assunto. “Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28, eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa”, iniciou.

“Eu estou assustada, no fundo do poço, machucada e não tenho forças para nada. Não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim”, concluiu a cantora.

Durante a madrugada, ela já havia destacado que irá se afastar das redes sociais, pois precisa de um tempo para si.

Desabafo de Lexa após comportamento de MC Guimê com Dania no BBB 23 Foto: Reprodução/Twitter/@LexaOficial

