Mãe de Lexa usa rede social para dar apoio a Guimê após separação; veja

Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, usou as redes sociais para dar apoio a Guimê, seu ex-genro. O cantor e a funkeira carioca se separaram após episódio de importunação sexual do músico à mexicana Dania Mendez no BBB 23.

Na sequência de vídeos, ela afirmou estar preocupada com Guimê. “Decidi gravar a tela do que o Guimê postou. Explico por que estou repostando: o conheço há tantos anos e afirmo que ele tem um bom coração. Ele apagou as suas fotos e está gritando a plenos pulmões que o coração está ferido e quebrado aos pedaços. MC Guimê, a sua fé o levará a reconquistar sua vida”, declarou ela nas redes.

Lexa se pronuncia sobre as acusações de assédio de MC Guimê no Big Brother Brasil 23. O funkeiro foi acusado de assediar a mexicana Dania Mendez durante sua festa do líder. Foto: Reprodução/Instagram/@lexa e Reprodução de vídeo/Rede Globo

Na sequência, ela fez alguns stories para falar sobre a atual situação do cantor. “Ontem [dia 30/3], o Guimê fez uma postagem que me deixou muito preocupada. Ele colocou que está com o coração partido e eu tenho consciência disso, só não vê quem não quer. Ele já entendeu os erros e já está pagando por isso no lado profissional e, principalmente, familiar”, afirmou.

“Eu queria pedir a vocês, carinhosamente, que, de alguma forma, tentem ajudá-lo a respirar como ser humano. A gente vê que ele realmente não está bem e me preocupa muito. O cara que eu conheço é um cara cheio de vida, cheio de energia, alegria, que sempre sonhou e trabalhou pela sua carreira, para construir de forma digna e sempre olhando para o seu próximo”, emendou.

Mãe de Lexa usa as redes sociais para dar apoio a Guimê após separação de Lexa Foto: Instagram/@darlinferrattry

E aproveitou para dar recado às pessoas e ao ex-genro. “Gente, por favor, vamos cuidar, nem que seja um pouquinho só por hoje, de plantar uma semente de esperança. Hoje, se alguém do seu lado estiver triste, passando por algum problema, diga para ele: ‘Você vai sair dessa, vai se reconstruir. Faz parte do ser humano errar. A gente já nasce errando. Mas faz parte também do ser humano estender a mão”.

“Hoje, eu quero dizer: Guimê, fé e marcha! Não deixa de marchar, não. Eu, Darlin, estou com você. O erro e as consequências já vieram. Mas tem muita coisa linda para chegar na sua vida”, completou. A mãe de Lexa ressaltou que o posicionamento dela não reflete o da filha.