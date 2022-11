Mãe de Luciano Szafir celebra cirurgia bem-sucedida do filho

Publicidade

Beth Szafir, a mãe de Luciano Szafir, de 53 anos, celebrou a cirurgia bem-sucedida do filho com uma foto publicada no Instagram nesta quinta-feira, 3. O ator realizou uma artroplastia total no lado direito do quadril devido à artrose avançada na região.

Internado no Hospital Nove de Julho, em São Paulo, o artista tem alta prevista para esta sexta-feira, 4. Na imagem de Beth, ele aparece rodeado de amigos e de sua mãe deitado em uma cama. “A cirurgia foi um sucesso”, legenda ela.

Os seguidores da empresária comemoraram a notícia nos comentários. “Amém”, disse um. “Estimo melhoras para você”, falou outro. “Desejo rápida recuperação”, acrescentou mais um.

Beth Szafir celebra cirurgia bem-sucedida de seu filho Foto: Beth e Luciano Szafir

O médico de Luciano, Marcelo Godoi Cavalheiro, contou, em nota enviada à imprensa, que a cirurgia consiste na retirada da “superfície gasta e substituição por uma prótese”. No caso do ator, a peça usada foi de cerâmica.

Ele realizará o mesmo procedimento no lado esquerdo do quadril. A nova operação está prevista para ocorrer no dia 30 de novembro.

Recentemente, Szafir relembrou as sequelas da covid-19 - ele chegou a ficar internado devido à doença. O ator contou que precisou realizar tratamento para uma arritmia cardíaca.

