Mãe de MC Bin Laden lembra adoção do cantor: ‘Não gosto de dizer que ele é adotado. Ele é meu filho’

Mãe de MC Bin Laden, participante do Big Brother Brasil 2024, Mariza Ventura relembrou a adoção do cantor aos 18 anos. Em entrevista à Quem, a pastora revelou que conheceu o filho em uma gravadora, onde ele dormia. Os pais biológicos de MC Bin Laden se separaram quando ele tinha nove anos de idade.

Nesta quinta-feira, 18, o cantor desabafou sobre sua família biológica no BBB 24. Conversando com Raquele e Michel, o brother relatou: "Minha avó falou que minha mãe tentou me abortar". O artista também disse que foi expulso de casa aos 11 anos de idade e que passou por muitas dificuldades nesse período. Ao falar de sua mãe adotiva, MC Bin Laden revelou que quando foi adotado, a igreja de sua mãe esvaziou. "Na época a galera ficou revoltada.", explicou.

Mc Bin Laden foi adotado aos 18 anos de idade. Foto: Reprodução | Instagram @pramarizaventura

MC Bin Laden também contou aos colegas de confinamento que sua mãe o ajudou a parar de usar drogas. “Ela que me ajudou no processo de largar maconha”, afirmou.

Mariza também deu detalhes sobre o processo na entrevista à Quem: “Um certo dia, cheguei lá e ele estava muito louco de droga. Falei que a partir daquele dia eu ia começar a usar droga com ele e me destruir com ele e os amigos. Ele então disse: ‘Mãe, a partir de hoje, eu nunca mais uso droga!’ Daquele dia em diante, Deus libertou meu filho. Ele começou a conviver com a minha família. Não gosto de dizer que ele é adotado. Ele é meu filho!”,

Mariza ensinou o filho a ter amor próprio e o criou baseado nos princípios cristãos de amar e respeitar o próximo. Na casa mais vigada do Brasil, MC Bin Laden demonstrou muito carinho pela mãe. “Meu sonho é palestrar, falar de histórias de vida e escolhas”, disse a Michel.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais