Mãe de MC Guimê expõe traição de Lexa e mãe da cantora diz que vai processar; entenda

A separação de Lexa e Guimê, anunciada no último dia 21, não veio sem polêmicas. Agora, até as mães dos músicos estão em briga.

Em comentário no Instagram, Mariah Cristina, mãe do funkeiro, opinou sobre o fim do relacionamento dos dois – e acusou a cantora de trair seu filho há muito tempo. “Lexa sai com o bailarino [Gabriel Felinto] há dois anos”, escreveu, na última semana.

Mariah ainda enviou um áudio para o programa Fofocalizando, do SBT. “A fila já estava andando, essa aí é encosto, estava fazendo ele se sentir culpado” disse, sobre a cantora. “Quase dois anos levando e levando chifre. Só não entendi o drama de teatro, de vítima, após o BBB 23. Ela é mais falsa que nota de R$ 3″, declarou.

Lexa e MC Guimê Foto: Reprodução/Instagram/@lexa

Depois desse comentário, Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, se indignou. Ela respondeu às acusações de Mariah em áudio, também enviado ao programa do SBT. “Eu sinceramente gostaria de pedir a essa senhora, Mariah, que ela respeitasse a minha filha. E parasse de expor coisas que ela inventa, da cabeça dela”.

“Eu nunca nem mesmo a conheci”, afirmou. “Essa senhora deveria parar de atacar a minha filha”, ressaltou. “Já não basta tudo o que a Lexa já passou? Uma pena tantas difamações. Lexa está tão feliz e vibrante com a nova vida dela”.

“É uma pena, é realmente uma pena tantas difamações, e logo eu que defendi tanto no passado o filho dela. Eu me pergunto até onde isso vai”.

“Ela precisa de ajuda psicológica”, falou Darlin, ainda, sobre a ex-sogra de Lexa. Segundo o jornal Metrópoles, ela pretende abrir um processo contra a mãe de MC Guimê por essa acusação.

“Acho importante eu deixar bem claro que a Lexa está feliz, e que há muito tempo não vejo a Lexa tão feliz, vibrante, pra cima, uma mulher empoderada, dona de si, eu nunca vi uma mulher assim, tão feliz, e é isso que eu quero continuar vendo nos olhos dela, essa jovialidade, é isso que eu quero, e quanto à tristeza, isso já ficou para trás”, concluiu.