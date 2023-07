Mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, recebe comentários sobre exagero em filtro de fotos nas redes; veja

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, recebeu comentários negativos nas redes depois de compartilhar fotos no leilão beneficiente do jogador, evento que aconteceu em junho. Nas imagens, a mãe do craque mostra com mais detalhes o vestido preto com brilhos e detalhes que escolheu para a ocasião, assim como enfatiza ângulos para destacar a maquiagem.

Antes dos comentários serem desativados, alguns usuários do Instagram escreveram que ela exagerou na aplicação de filtro e na edição das fotos.

Nadine, mãe do Neymar, durante o leilão beneficiente do jogador, em junho de 2023 Foto: Reprodução/Instagram/@nadine.goncalves

“Você é linda e não temos dúvidas. Porém, a diferença é nítida de uma foto para outra, da primeira para a terceira. Repito, você é linda e não precisa de Photoshop!”, escreveu uma moça.

“Não adianta exagerar, fica artificial. Parabéns pelo Instituto”, comentou a outra. Outra pessoa comentou que Nadine estava “querendo mostrar o que não é, igual a filha [Rafaella Santos]”. A irmã do jogador já disse publicamente que realizou diversos procedimentos estéticos ao longo dos seus 27 anos.

Nadine e Rafaella, mãe e irmã de Neymar, em foto no Natal de 2022 Foto: Reprodução/Instagram/@nadine.goncalves

Teve também quem defendeu Nadine, dizendo que ela não deveria dar atenção a “pessoas mal intencionadas” e que era uma mulher incrível. “Jamais absorva essa essas mensagens negativas de humanas zombeteiros de plantão. Você é uma mulher de muita virtude”, escreveu um rapaz.

Continua após a publicidade

Nadine não chegou a responder nenhum dos comentários, seja os positivos ou negativos.

Procedimentos estéticos

Recentemente, uma clínica de estética de luxo de São Paulo, conhecida por atendenter diversos famosos como Ludmilla e sua esposa Brunna Gonçalves, Key Alves, Virgínia Fonseca, Letícia Bufoni e outras, compartilhou que a mãe do Neymar fez um procedimento estético de rejuvenescimento no rosto, com ácido hialurônico em pontos estratégicos, bioestimuladores de colágeno e toxina botulínica.

No seu Instagram, Nadine também mostrou que já fez o mesmo processo nas mãos.

Nadine, mãe do Neymar, realizou em outubro de 2022 um procedimento conhecido como protocolo de rejuvenescimento, que consiste na aplicação de fios de PDO nos cílios, preenchimento com ácido hialurônico em pontos estratégicos, bioestimuladores de colágeno e toxina botulínica Foto: Reprodução/Instagram/@jkesteticaavancada

O Estadão entrou em contato com Nadine Gonçalves, mas até o fim desta publicação não teve retorno. Nosso espaço segue aberto.