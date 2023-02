Mãe de primeira viagem, Maite Perroni revela sexo do bebê; veja primeiras fotos da gestante

Nesta quarta, 15, Maite Perroni revelou o sexo do bebê que está esperando. Casada com o produtor Andrés Tovar, a ex-RBD anunciou a gravidez no início deste ano.

Em entrevista à revista Caras México, a atriz anunciou que será mãe de uma menina. Ela ainda contou um momento divertido da sua lua de mel em que trocou as malas e, ao invés de roupas como maiôs e look para jantares, acabou levando os seus vestidos de noiva.

Leia também Maite Perroni, do RBD, anuncia gravidez de primeiro filho: ‘Já somos três’

Maite Perroni terá um 2023 intenso. Além de se dedicar a maternidade e a carreira musical por conta da turnê mundial do RDB, que passará pelo Brasil, ela mantém seus trabalhos como atriz.

No dia 22 de fevereiro, Triada será lançada na Netflix, com a artista como protagonista. A série, desenvolvida por Leticia López Margall, tem como enredo mostrar uma verdade por diversos ângulos, trazendo um drama cercado de tensão e intrigas.