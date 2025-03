Mãe de Virginia desabafa ao ver neto internado: ‘Coração e alma com dor’

A empresária e influenciadora Virginia Fonseca e sua mãe, Margareth Serrão, compartilharam atualizações sobre o estado de saúde de José Leonardo, filho de Virginia com o cantor Zé Felipe. O bebê, de 6 meses, está internado com um quadro de bronquiolite, e a família tem se manifestado nas redes sociais sobre o momento delicado.

Neste domingo, 2, Margareth Serrão postou um vídeo de José Leonardo no hospital e falou sobre a dor de ver o neto internado. Em sua publicação, a mãe de Virginia destacou a alegria do bebê, mesmo em meio às dificuldades.

Margareth Serrão compartilha momento de José Leonardo internado e desabafa: "Nosso baby está internado, mas não perde a alegria e simpatia." Foto: @margareth_serrao via Instagram

PUBLICIDADE “O nosso baby está internado, mas não perde a alegria e simpatia. Eu aqui com o coração e alma com dor de vê-lo assim e na oração. Graças a Deus já está melhor. Deus está no comando de tudo. Amorzinho da vovó”, escreveu Margareth Serrão. A empresária segue na mansão de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, cuidando das netas Maria Alice e Maria Flor, enquanto acompanha a recuperação do pequeno José Leonardo à distância.

Virginia desabafa sobre apreensão e ansiedade

Já Virginia Fonseca tem se mostrado bastante apreensiva com o estado de saúde do filho. Em uma série de stories, a influenciadora compartilhou imagens do bebê no hospital, incluindo momentos em que ele aparece segurando um brinquedo iluminado e recebendo oxigênio.

“Já nós seguimos aqui na força de Deus. Ele tá melhorando”, disse ela, explicando que o bebê está usando uma máscara de oxigênio para auxiliar na recuperação pulmonar.

Em outro desabafo, Virginia relatou como tem lidado emocionalmente com a situação. “Minha cabeça tá explodindo, não tem remédio que faça a dor passar. Não consigo dormir direito, fico apreensiva, ansiosa... e de fato a coisa mais valiosa que temos é a saúde e o tempo. Só peço a Deus que cure o José logo, pra gente voltar pra casa bem.”

Virginia Fonseca desabafa sobre internação do filho José Leonardo Foto: @virginia via Instagram

Atualização do estado de saúde

Apesar da preocupação, Virginia tranquilizou os seguidores e disse José Leonardo está apresentando melhoras. “Graças a Deus ele já está melhorando. Estamos acompanhando cada passo dessa recuperação.”

A influenciadora também aproveitou para agradecer as mensagens de apoio e as orações recebidas desde que compartilhou a internação do filho. José Leonardo, que nasceu em setembro, é o terceiro filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe.