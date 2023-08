‘Nunca quisemos ficar com nada dela’, diz mãe de Larissa Manoela sobre embate familiar

Silvana Taques, a mãe de Larissa Manoela, comentou pela primeira vez sobre as acusações feitas pela filha que envolvem bens adquiridos pela atriz ao longo da carreira nesta quarta-feira, 16. Larissa revelou, em entrevista ao Fantástico, ter aberto mão de R$ 18 milhões em uma disputa judicial com os pais e, na quarta, alegou que os pais teriam vendido uma mansão no Rio de Janeiro sem autorização e que chegou a ficar sem plano de saúde e conta bancária.

Em entrevista à coluna da jornalista Mônica Bergamo, Silvana afirmou que as decisões tomadas por ela e pelo marido, Gilberto Elias, visavam apenas “blindar o patrimônio de Larissa contra terceiros”. “Nunca quisemos ficar com nada dela”, disse.

Larissa Manoela e seus pais, Silvana e Gilberto. Foto: Reprodução/Instagram/@gilberto

A mãe disse estar sentindo “profunda tristeza e desolação” e uma “imensa preocupação” com a filha. Segundo ela, nenhuma decisão foi tomada sem o consentimento e o conhecimento de Larissa. “Não tenho nem nunca tive intenção alguma de prejudicá-la.”

Silvana ainda revelou ser contra o relacionamento da atriz com o noivo, André Luiz Frambach, e contou que, ao ser informada de que Larissa passaria a morar com ele, “aceitou, mas não concordou”. “Eu tive uma intuição típica de coração de mãe”, afirmou.

Ela também esclareceu sobre os áudios exibidos pelo Fantástico. Em um deles, Silvana comentava sobre “só ter o título de mãe” para a atriz. A mãe alegou que a conversa foi descontextualizada, já que, na ocasião, queria dizer que a filha não levava em conta suas opiniões.

Conforme Silvana, o assunto era o futuro pessoal de Larissa. “Eu não queria ter o título de mãe apenas. Eu queria que ela me escutasse, de fato, como a mãe dela, a pessoa que a ama e sempre amará”. Nesse sentido, a mãe ressalta que quer que o rompimento seja revertido no futuro e diz que não deixará de amá-la.

Continua após a publicidade

“Não vamos polemizar nem transformar uma gota em uma lagoa. No momento em que ela sinalizar que precisa de nós, com certeza estaremos de braços abertos para ajudá-la no que for preciso”, comenta. Silvana assume, porém, que pode ter “pecado pelo excesso de zelo” com Larissa.

Fizemos de tudo para ela nunca precisar aprender algo pela dor. Tentamos poupá-la de sofrimentos.” Silvana Taques

Entenda o caso envolvendo Larissa Manoela e seus pais

Larissa Manoela rompeu a relação com os pais no início do ano, que, até então, eram os administradores de sua carreira. Ela teria aberto uma auditoria contra a mãe para apurar a suposta venda de sua mansão em Orlando (EUA), o que foi negado por eles.

No domingo, 13, ela revelou detalhes sobre o caso e contou que, mesmo após completar 18 anos, não era informada sobre suas questões financeiras. Por esse motivo, a artista passou a questionar a situação de maneira incisiva no ano passado.

A artista contou que recebia apenas uma mesada dos pais. Em um trecho da entrevista para o Fantástico, ela mostra um áudio enviado ao pai pedindo dinheiro para que comprasse um milho durante uma ida à praia.

Na ocasião, ela também explicou sobre sua decisão de abrir mão dos R$ 18 milhões. “Eu tenho a plena certeza de que o meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais”, declarou.

Continua após a publicidade

Em nota enviada ao programa, os pais da artista argumentaram que Larissa “falta com a verdade”. “Acreditam ser extremamente triste e lamentável, contudo, a opção pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito aos pais, que se recusam a responder com os mesmos sentimentos à injustiça que estão sofrendo. Porque Larissa é filha deles, amada incondicionalmente”, diz um trecho do comunicado.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais