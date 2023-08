Mãe de Larissa Manoela tem Instagram hackeado e perfil exibe mensagens de investimentos

A mãe da atriz Larissa Manoela, Silvana Taques, teve o perfil do Instagram hackeado nesta quinta-feira, 24. Postagens feitas por invasores na rede social exibiam mensagens sobre investimentos. Após o ocorrido, Silvana privou sua conta na plataforma.

Uma das publicações trazia uma foto de Silvana ao lado do marido, Gilberto Elias, e um recado que prometia retorno financeiro de R$ 9 mil em menos de 10 minutos. Em outra, realizada nos stories do Instagram, o perfil disse que faria indicações de investimentos.

“Bom dia, venho indicar para vocês um investimento 100% seguro no qual (sic) me responsabilizo totalmente. Seguem informações nos próximos stories”, afirmava a mensagem. “Para mais informações, me chamem no direct. Não vou responder outros assuntos além do investimento.”

Mãe de Larissa Manoela tem perfil no Instagram hackeado. Foto: Capura de tela/Instagram/@silvanateliassantos

Silvana enfrenta um embate familiar com Larissa Manoela sobre o controle financeiro dos bens da atriz. Ela acusa os pais de impedirem o conhecimento da atriz sobre os valores que recebia, além de desviarem dinheiro para contas pessoais.

A mãe de Larissa também é investigada por intolerância religiosa contra a família do noivo da artista, o ator André Luiz Frambach. Em uma conversa entre ela e a atriz, Silvana se refere à família de André como “família de macumbeiros”.