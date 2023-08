Mãe de Maju de Araújo diz que vai denunciar envolvidos em assédio contra filha: ‘Isso acaba hoje’

A mãe da modelo carioca Maju de Araújo, a empresária Adriana Araújo, diz que pretende denunciar perfis que cometeram assédio sexual contra a filha após uma postagem. Adriana publicou uma nota de repúdio no Instagram neste domingo, 27, lamentando os ataques sofridos pela modelo.

Segundo a empresária, ela sempre evitou que Maju tivesse contato com os comentários de ódio que recebe na internet, mas que, após lerem as falas, as duas “chegaram ao limite”. “Não vamos permitir mais que o preconceito deliberado continue alcançando pessoas com a Maju, que sempre responderam a tudo com amor, doçura e educação”, disse.

Mãe de Maju de Araújo lamentou ataques e assédio direcionados à filha e diz que irá denunciar responsáveis. Foto: Wilton Junior / Estadão

Adriana ressaltou que as pessoas envolvidas são “pessoas reais”, e não apenas perfis da internet. Por esse motivo, ela resolveu que irá tomar medidas cabíveis. “Lutaremos pelos direitos de proteção e respeito que, não só as pessoas com deficiência, mas todas as pessoas têm”, escreveu.

Minha filha não merece isso. Ninguém merece. [...] É assim que nosso mundo está, as coisas acontecem à nossa frente diariamente e nada é feito, mas isso acaba hoje.” Adriana Araújo

Maju de Araújo é a primeira modelo brasileira com síndrome de Down a estrear em passarelas internacionais. Ela já participou de diversas Fashion Weeks, incluindo a de Milão, na Itália.

Veja a nota de repúdio publicada por Adriana Araújo: